تقارير .. مانشستر يونايتد يتفق مع بديل راشفورد

إدارة الشياطين الحمر تصل لاتفاق مع بديل راشفورد

أشارت تقارير صحفية، إلى أن مانشستر يونايتد توصل لاتفاق مع أودين إيجالو لاعب شينجهاي شينوا، لتعويض ماركوس راشفورد خلال الفترة القادمة.

ويفتقد مانشستر يونايتد، لخدمات مهاجمه ماركوس راشفورد، لفترة طويلة بسبب إصابته التي تعرض لها الفترة الماضية.

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ووفقاً لشبكة سكاي سبورت، فإن إدارة الشياطين الحمر، توصلت لاتفاق مع إيجالو على كافة الشروط الشخصية للانضمام للفريق خلال الساعات القادمة.

ومن المنتظر أن ينضم اللاعب النيجيري لمانشستر يونايتد، على سبيل الإعارة لستة أشهر مع بند الشراء في العقد.

المهاجم صاحب الـ 30 عاماً، لعب مع شنجهاي شينوا هذا الموسم 19 مباراة في كافة المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 10 أهداف.

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ويمتلك النيجيري، خبرة كبيرة في البريميرليج، إذ شارك مع واتفورد في 100 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 40 هدفاً وصنع 11 آخرين.

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة وبفارق ست نقاط عن المركز الرابع.