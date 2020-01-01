تقارير .. مانشستر سيتي يزاحم يونايتد على خدمات برونو فيرنانديس

نادي مانشستر سيتي يسعى لخطف برونو فيرنانديس نجم سبورتنج لشبونة من مانشستر يونايتد.

كشفت تقارير صحفية برتغاية اليوم أن فريق مانشستر سيتي انضم لقائمة الأندية المهتمة بالحصول على خدمات النجم البرتغالي برونو فيرنانديس.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ريكورد" والتي أكدت أن بطل الدوري الإنجليزي قد أبدى مؤخرًا اهتمامه بضم اللاعب لصفوفه.

يأتي هذا في نفس الوقت الذي رفع فيه فريق سبورتنج لشبونة من طلباته المادية من مانشستر يونايتد لضم اللاعب لـ 60 مليون جنيه استرليني.

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ويسعى فريق مانشستر يونايتد للحصول على خدمات اللاعب منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية لكن المفاوضات لم تسر بشكل جيد بينه وبين لشبونة.

وترفض إدارة الشياطين الحمر بشكل قاطع أن تدفع الرقم المطلوب حاليًا من قبل فريق سبورتنج لشبونة مما يهدد الصفقة بالفشل والانهيار.

وتقدم مانشستر يونايتد قبل أيام بعرض للحصول على خدمات اللاعب مقابل 42 مليون جنيه استرليني بالإضافة لمتغيرات قيمتها 17 مليون يورو من ضمنها حصول اللاعب على الكرة الذهبية.

جدير بالذكر أن برونو فيرنانديز كان قد شارك في 26 مباراة هذا الموسم رفقة لشبونة سجل خلالهم 15 هدفًا وصنع 13.