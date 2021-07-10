تقارير مارتينيز الطبية تصدم النصر .. وتدفعه لاتخاذ قرار صارم

بيتي مارتينيز وضعه أصبح صعب للغاية!

أكدت تقارير صحفية، على أن إدارة نادي النصر، قد تسلمت تقريرًا طبيًا مفصلًا جديدًا خلال الساعات الماضية، عن حالة اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز، لتحديد موقفه.

ويعاني مارتينيز من قطع في الرباط الصليبي، حيث أجرى عملية جراحية ستجعله يغيب عن الملاعب لمدة 6 أشهر، بسبب تلك الإصابة التي تعرض لها.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن وضع بيتي مارتينيز يؤكد حاجته إلى الاستمرار في برنامجه التأهيلي حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل على أقل تقدير.

هذا الأمر يعني أن النصر لن يستطيع الاستفادة من خدمات اللاعب الأرجنتيني حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وبالتالي الكرة أصبحت في ملعب المدرب البرازيلي مانو مينيزيس، المدير الفني للفريق.

مينيزيس طلب من إدارة النصر منحه أسبوعين لحسم موقفه النهائي تجاه بيتي مارتينيز، سواء بالتمسك باستمراره، أو بإعطاء الضوء الأخضر لرحيله عن صفوف العالمي.

وأضافت الصحيفة أن لائحة لجنة الاحتراف الجديدة بالدوري السعودي، ألغت نظام استبدال اللاعبين المصابين، أو إسقاط أسماء اللاعبين مع تحمل رواتبهم، وهو ما يعقد موقف مارتينيز مع النصر.

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وأصبح العالمي ملزمًا باتخاذ قرارًا صارمًا، سواء بإبقاء مارتينيز في كشوفات الفريق، أو إعارته حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، والخيار الأخير سيكون صعبًا للغاية في ظل عدم قدرته على ممارسة كرة القدم.