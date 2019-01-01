تقارير – ماديسون أول صفقات مانشستر يونايتد الصيف القادم

ماديسون سيلحق بزميله هاري ماجواير إلى مانشستر يونايتد الصيف القادم

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية إنجليزية، إلى أن مانشستر يونايتد، سيحسم صفقة صانع الألعاب الإنجليزي، ماديسون من ليستر سيتي الصيف القادم.

ووفقاً لما نشرته صحيفة صن الإنجليزية، فإن إدارة الشياطين الحمر، ستحصل على خدمات اللاعب صاحب الـ 22 عاما مقابل 60 مليون إسترليني على الأقل.

وتتماشى صفقة ماديسون، لسياسة مانشستر يونايتد الحالية، بالتعاقد مع لاعبين إنجليز صغار السن في مرحلة التطور.

وتعاقد يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مع هاري ماجواير، وآرون وان بيساكا ودانيال جيمس، ويبلغ الثنائي الأخير 21 عاماً.

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ويتبقى في عقد ماديسون ثلاثة أعوام ونصف، مع ليستر سيتي، ولكن تشير التقارير إلى أنه أصبح قريباً من الرحيل عن الفريق خاصة بعد اهتمام العديد من الأندية به.

جدير بالذكر أن ماديسون شارك في خسارة فريقه السبت الماضي أمام مانشستر يونايتد على ملعب اولد ترافورد بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي.