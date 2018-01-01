تقارير - ليما معروض على إدارة النصر السعودي

النصر يسعى لضم ليما من الوصل الإماراتي

فيسبوك تويتر عبده الليثي

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن وكيل لاعبين عرض البرازيلي فابيو ليما، لاعب الوصل الإماراتي، على نادي النصر السعودي.

وكان النصر السعودي قد دخل في مفاوضات مع الوصل في فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلا أن المقابل المادي المقدم لم يوافق عليه الفريق الإماراتي.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، أن أحد وكلاء اللاعبين قام بعرض ليما على إدارة النصر السعودي مجددًا خلال الأيام الأخيرة. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وأشارت التقارير أن هجوم جماهير الوصل الإماراتي على ليما بسبب مستوياته في الفترة الأخيرة وتراجع أدائه مما يعجل رحيله.

وأكدت التقارير أن إدارة الوصل ترغب في الحصول على 25 مليون دولار مقابل التخلي عن ليما، إلا أن النصر عرض ما يقرب من 15 مليون.

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ويعد ليما مطلبًا كبيرًا من جماهير النصر السعودي في فترتي الانتقالات الماضيتين، إلا أن المقابل المادي لم يتمم الصفقة.