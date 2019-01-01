تقارير .. ليدز يستعد للتعاقد مع لاعب ليفربول الشاب

جهاز ليدز الفني يسعى لتدعيم الفريق في حال رحيل مهاجم أرسنال

أشارت تقارير صحفية، إلى أن نادي ليدز يونايتد يفكر في الاستعانة بخدمات ريان بروستر لاعب ليفربول الشاب.

ووفقاً للصحافة الإنجليزية، فإن الجهاز الفني لليدز يخشى استعادة أرسنال لاعبه إدي نكيتياه المعار إلى ليدز في الفترة القادمة.

نكيتياه صاحب الـ 20 عاماً، لعب مع ليدز هذا الموسم 15 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلاها هدفين.

وأكدت صحيفة ديلي ستار الإنجليزية، أن إدارة ليدز ستجتمع مع إدارة ليفربول للاتفاق على التعاقد مع اللاعب بروستر، خلال الفترة القادمة بعد رؤية مارسيلو بيلسا مدرب الفريق.

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وعلى الجانب الآخر، بروستر صاحب الـ 19 عاماً لعب مع ليفربول هذا الموسم أربع مباريات في مختلف المسابقات دون أن يسجل أي أهداف.

ويحتل ليدز المركز الثاني في جدول ترتيب الشامبيون شيب برصيد 47 نقطة، وبفارق نقطتين عن وست بروميتش المتصدر بعد لعب 22 جولة.