تقارير - لجنة المسابقات ترفض نقل لقاء الاتحاد وضمك في الدوري السعودي

الدوري السعودي يواصل إثارته خلال المنافسات الحالية

اتخذت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارًا بشأن طلب إدارة الاتحاد من نقل لقاء الفريق أمام ضمك ضمن منافسات الدوري.

وكانت لجنة المسابقات قد أكدت نقل لقاء الاتحاد أمام ضمك ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى الشرائع.

وأشارت تقارير أن الاتحاد قدم طلبًا بنقل اللقاء إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد داخل النادي، في بدلًا من إقامة المباراة في الشرائع.

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ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الجمعة، أن لجنة المسابقات بالاتحاد رفضت إقامة اللقاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

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وأكدت الصحيفة أن إدارة الاتحاد أكدت خلال خطابها بجاهزية الملعب للمباراة وتأمينها بكل ما تقضتيه من متطلبات.

ويسعى الاتحاد في الوقت الحالي لتحسين النتائج بقيادة الهولندي تين كات المدير الفني وبعد التعاقدات المميزة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.