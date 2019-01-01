تقارير | لا الهلال ولا العين - عموري يتوصل لاتفاق مع الجزيرة الإماراتي

تحول كبير في مسار المفاوضات مع الإماراتي الدولي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

ينتهي عقد الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري" مع نادي الهلال السعودي عقب ساعات قليلة، دون التوصل بعد إلى اتفاق حول تجديد التعاقد.

مجلس الزعيم كان قد أصدر بيانًا صحفيًا في 19 من يوليو الماضي، أعلن خلاله توقف مفاوضات التجديد مع اللاعب، إثر مماطلة وكيله (طالع التفاصيل).

ووفقًا لعديد التقارير الصحفية الإماراتية فإن عموري اجتمع مع مسؤولي الجزيرة الإماراتي، وتوصل الثنائي إلى اتفاق ليرتدي صاحب الـ27 عامًا قميص الجزيرة في الموسم المقبل.

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وأوضحت التقارير أن الإماراتي الدولي سيوقع على العقود خلال الأيام القليلة المقبلة، لمدة ثلاثة مواسم، لينتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "هاشتاج" عموري جزراوي.

ويأتي انضمام عموري إلى الجزيرة في صفقة انتقال حر، بعدما كان قد انضم للهلال في بداية الموسم المنقضي ولمدة عام واحد فقط، ينتهي بالتحديد غدًا الخميس.

يذكر أن عموري أكد رغبته أكثر من مرة في البقاء بصفوف الزعيم السعودي إلا أنه حدث اختلاف في وجهات النظر حول الاتفاقات المادية.

ورحب فريق اللاعب السابق العين الإماراتي كذلك بعودة المهاجم إلا أن المفاوضات لم تكن جدية بالشكل المناسب.