تقارير: لاعب النصر السابق يفاضل بين 3 عروض إنجليزية

فشل انتقال لاعب النصر إلى وست بروميتش

أكدت تقارير صحفية، على أن النيجيري أحمد موسى، مهاجم نادي النصر السعودي السابق، يفاضل حاليًا بين 3 أندية، من أجل التعاقد مع أحدهم، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

موسى كان لاعبًا في صفوف النصر، قبل أن يوقع على مخالصة مالية مع النادي السعودي، قبل بداية الموسم الحالي، ليظل بدون فريق حتى الآن.

أحمد موسى على رادار جلطة سراي حال فشل ضم مهاجم الاتحاد

وأشارت صحيفة "ذا صن" الإنجليزي، إلى أن أحمد موسى يفاضل بين 3 أندية، بعد فشل انتقاله إلى نادي وست بروميتش الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأضافت الصحيفة، أن أحمد موسى يفاضل بين ساوثهامبتون وبرايتون وبيرنلي، من أجل الانتقال لأحدهم خلال الفترة المقبلة، بعد فشل عملية انتقاله إلى وست بروميتش.

وست بروميتش قام خلال فترة الانتقالات الشتوية بالتعاقد مع 4 صفقات، لاعب الوسط التركي أوكاي يوكوسلو من سيلتا فيجو الإسباني، والمهاجم السنغالي مباي دياني من جلطة سراي التركي، والجناح الأسكتلندي روبرت سنودجراس من وست هام، وأيضًا أندي لونيرجان حارس المرمى.

ويبحث موسى لحسم مصيره خلال الفترة المقبلة، بعدما أصبح لاعبًا حرًا خلال الفترة الماضية، بعدما رحل عن النصر بسبب قيد البرازيلي بيتروس ماتيوس بدلًا منه.