تقارير: لاعبو سيمبا تسببوا في انفجار لاسارتي غاضبًا بالمؤتمر الصحفي

المنسق الإعلامي لمؤتمر المباراة، يكشف عن سبب عصبية لاسارتي الزائدة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

ظهر الأوروجوياني مارتين لاسارتي، المدير الفني للأهلي، غاضبًا بشكل واضح خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام سيمبا التنزاني.

الأهلي خسر من سيمبا بهدف دون رد، في الجولة الرابعة ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونقل موقع "يلاكورة" تصريحات من كولينز أوكينيو المنسق الإعلامي للمباراة، والتي أكد خلالها أن غضب لاسارتي خلال المؤتمر، بسبب تعمد لاعبي سيمبا إهدار الوقت في المباراة.

المنسق الإعلامي تابع: "حدثت حالة من الجدل بعدما تدخل أحد الصحفيين في الأمر، ولكن الأزمة انتهت سريعًا بين لاسارتي والصحفي".

💢 حسنًا .. هذا الجدول لن يسر جروس 🤷‍♂️

◾️ هذا هو التحدي الأكبر الآن لـ لاعبي الزمالك كي يثبتوا أنفسهم للجماهير 👊



📢 اتحاد الكرة أعلن تعديلاته الجديدة بشأن جدول مباريات الدوري العام وبالتالي اتضحت الأجندة القادمة لمتصدرالدوري 👀👇 pic.twitter.com/Y0V2iXDopN — جول مصر (@goaleg) February 13, 2019

وبعد نهاية المؤتمر الصحفي، صافح مارتين لاسارتي مدرب فريق سيمبا التنزاني، والذي كان يظهر غاضبًا بشكل كبير، بسبب عدم مصافحته بعد انتهاء المباراة.

كولينز أشار إلى أنه لم يسمح لمدرب سيمبا الرحيل من المؤتمر الصحفي، قبل مصافحة لاسارتي، وهو الأمر الذي تم بالفعل، وقاموا بمصافحة بعضهما البعض وتنتهي الأزمة.

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الأهلي يتصدر ترتيب فرق المجموعة الرابعة، برصيد 7 نقاط، حيث سيمبا يحتل الوصافة برصيد 6 نقاط، وشبيبة الساورة الجزائري ثالث بـ5 نقاط، وفيتا أخيرًا بأربع نقاط.