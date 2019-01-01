تقارير - كينو يقترب من الانضمام إلى شباب الأهلي دبي

اللاعب البرازيلي سيرحل عن صفوف بيراميدز

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية، إلى اقتراب البرازيلي كينو لاعب بيراميدز المصري، من الانضمام إلى صفوف شباب الأهلي دبي.

ومن المنتظر ان يصل كينو إلى الإمارات في خلال الساعات القادمة، من أجل إتمام الصفقة، والاتفاق على كافة البنود الشخصية.

ووفقاً لموقع فوكس سبورتس البرازيلي، فإن شباب الأهلي دبي سيتوجب عليه دفع 10 مليون دولار من أجل الحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ 29 عاماً.

وانضم اللاعب البرازيلي إلى صفوف بيراميدز، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من نادي مقابل 8 مليون يورو.

ولعب كينو مع بيراميدز في الموسم الماضي، 33 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 10 أهداف، وصنع 11 آخرين.

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وتسعى إدارة شباب الأهلي، إلى تدعيم صفوف الفريق استعداداً للسوبر الإماراتي أمام الشارقة، والمشاركة في دوري أبطال آسيا، والمنافسة على بطولة الدوري، بعدما أنهى الدوري الموسم المنصرم في المركز الثاني.

الجدير بالذكر أن بيراميدز سيواجه الأهلي المصري في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر يوم 28 أغسطس القادم.