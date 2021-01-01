تقارير .. كوييار يمتلك عرضًا برازيليًا للرحيل عن الهلال

هل يوافق اللاعب الكولومبي على الرحيل عن الهلال؟

أكدت تقارير صحفية برازيلية، على أن الكولومبي جوستافو كوييار، لاعب وسط نادي الهلال، يمتلك عرضًا من أحد الأندية البرازيلية من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

كوييار انضم لصفوف نادي الهلال، قادمًا من فلامنجو البرازيلي في صيف 2019، مقابل 7.5 مليون يورو، في صفقة كانت عسيرة على إدارة الزعيم.

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وأشارت صحيفة "zero hora" البرازيلية إلى أن نادي جريميو البرازيلي يرغب في التعاقد مع لاعب وسط الهلال جوستافو كوييار خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الصحيفة أضافت أن النادي البرازيلي لديه رغبة في التعاقد مع كوييار، بسبب المستوى المميز الذي ظهر عليه مع نادي فلامنجو وأيضًا ناديه الحالي الهلال.

المستوى المميز الذي يقدمه كوييار رفقة الهلال منذ انضمامه له، جعله محط أنظار العديد من الفرق التي ترغب في ضمه، آخرها فريق جريميو البرازيلي.

ويعد كوييار واحدًا من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني لنادي الهلال، بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، حيث تم اختياره ضمن القائمة التي ستشارك في بطولة دوري أبطال آسيا.