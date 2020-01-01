تقارير - كورونا يقضي على آمال ريال مدريد في مبابي

صدمة..

خرج كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، من حسابات إدارة ريال مدريد لصيف 2020، وذلك حسبما أكدت صحيفة "ليكيب" المقربة من دوائر صنع القرار بالنادي الملكي.

مبابي هو الحلم الأكبر لفلورنتينو بيريز وكذلك المدرب زين الدين زيدان، ولكن هناك تمسك كبير للغاية من إدارة بي آس جي بأحد أهم وأبرز المواهب الموجودة في العالم حاليًا.

ليكيب كشفت أن إدارة الريال كانت تؤمن بأن لها بعض الحظوظ في الحصول على مبابي هذا الصيف رغم أن نسبة حدوث ذلك كانت قليلة، لكن فيروس كورونا دحض هذه الآمال تمامًا.

المزيد من الفرق

كورونا تسبب في توقف النشاط مما كان له أثر اقتصادي مدمر على أغلب أندية كرة القدم، ريال مدريد أحد المتأثرين من الأزمة رغم قوته المالية، لذلك خفّض رواتب لاعبيه بنسبة 10 إلى 20% لحين زوال الغُمة.

الآن لن تستطع إدارة بيريز التفاوض من أجل الدولي الفرنسي، فمن غير الوارد تلبية مطالب ناديه المادية، وسيوفر النادي هذه المحاولات لصيف 2021، الموعد المحدد سلفًا للقتال على الظفر بمبابي.

اقرأ أيضًا.. كروس يحسم موقفه من الانتقال لمانشستر سيتي

في الوقت نفسه فإن ليكيب أكدت أيضًا أن صاحب الـ20 عامًا نفسه غير سعيد بالضغط الذي يتعرض له من إدارة باريس من أجل التجديد، مما قد يُسهل مهمة النادي الإسباني العام المقبل.

الجدير بالذكر أن عقد مبابي في ملعب حديقة الأمراء في صيف 2022، وقد صرح ناصر الخليفي، رئيس باريس، أن فرصة اللاعب الوحيدة في المغادرة هي بنهاية عقده وليس قبل كذلك.