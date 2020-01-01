تقارير .. كوتينيو قد يساهم في عودة نيمار إلى برشلونة

محاولات برشلونة لاستعادة نيمار تتجدد مرة أخرى

مازال مستقبل فيليب كوتينيو، لاعب برشلونة والمعار إلى بايرن ميونخ غامضاً حتى الآن ولم تضح معالمه.

وانضم صانع الألعاب البرازيلي، إلى الفريق البافاري خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، على سبيل الإعارة مع بند شراء بقيمة 120 مليون يورو.

ووفقاً لصحيفة سبورت فإن برشلونة، ينوي استخدام كوتينيو خلال فترة الانتقالات القادمة، كجزء تبادلي من إحدى الصفقات الكبرى التي تسعى الإدارة لتنفيذها بهدف تقليل مبلغ الصفقة.

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وأشارت التقارير إلى رغبة، ليفربول في استعاده لاعبه السابق من برشلونة، كما يسعى باريس سان جيرمان للتعاقد مع اللاعب صاحب الـ 27 عاماً.

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ومن جانبها ترغب إدارة برشلونة، في الحصول على توقيع البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان، مما يسهل الصفقة إن دخل بها كوتينيو كجزء تبادلي بالإضافة لمبلغ مالي.

ولعب كوتينيو هذا الموسم، مع بايرن 31 مباراة، نجح خلالهم في تسجيل تسعة أهداف وصناعة ثمانية آخرين.