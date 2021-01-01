تقارير | كواليس صادمة .. النني رفض اللعب أمام كينيا وطلب عدم الاستدعاء لمنتخب مصر

النني ابتعد عن التشكيل الأساسي لمنتخب مصر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، كواليس ما حدث بين حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر ومحمد النني لاعب وسط الفراعنة على خلفية عدم مشاركته في اللقاء.

وكان منتخب مصر قد تعادل مع كينيا بهدف لكل فريق، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022 المقرر إقامتها بالكاميرون، حيث ضمن التأهل رسميًا.

وقال أحمد عبدالباسط الصحفي المختص بشؤون اتحاد الكرة ومنتخب مصر، عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "محمد النني بين شوطي اللقاء أمام كينيا رفض التسخين، وأبلغ حسام البدري المدير الفني بعدم المشاركة في اللقاء".

وأضاف خلال تصريحاته: "استبعاد محمد النني من التشكيل الأساسي لمنتخب مصر فني بحت، وقد تحدث اللاعب في هذا الشأن خلال أول معسكر له بعد تولي حسام البدري تدريب منتخب مصر".

وتابع: "محمد النني طالب حسام البدري بعدم الاستدعاء لمنتخب مصر عقب أول معسكر مع المدرب بسبب عدم المشاركة أساسيًا، وهذا الطلب جاء إذا تواجد خارج التشكيل الأساسي خلال باقي مباريات التصفيات، حيث حصل على وعد من المدير الفني بالتواجد، وهو لم يحدث أمام كينيا وخروجه من التشكيل الأساسي".

منتخب مصر يستعد لمواجهة نظيره جُزر القمر، ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022 بالكاميرون يوم الإثنين المقبل.