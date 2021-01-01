تقارير .. كلوب يرحل عن ليفربول في الصيف، والكشف عن وجهته المقبلة

تقارير صحفية ألمانية تقول أن احتمالية رحيل يورجن كلوب عن ليفربول في الصيف تتزايد، وتكشف عن وجهته المقبلة.

استعرض تقرير ألماني اليوم احتمالات مستقبل المدرب يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بعد نهاية الموسم الجاري مع الريدز.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد"، والتي تحدثت عن إمكانية رحيل كلوب بنهاية الموسم الجاري أو المقبل عن صفوف الفريق بسبب الصداع الذي يسببه فيروس كورونا للمسابقات الإنجليزية، ووضع ليفربول الحالي.

كذلك أوضحت الصحيفة أن تلك الاحتمالية تزيد عن ضعف احتمالية استمرار كلوب حتى نهاية عقده مع الفريق في 2024.

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وأوضحت الصحيفة أن ذلك السيناريو لو وقع سيكون من أجل تدريب المنتخب الألماني في المستقبل خلفًا للمدير الفني الحالي يواخيم لوف.

وينتهي العقد الحالي للوف مع منتخب ألمانيا بنهاية بطولة كأس العالم المقبلة في قطر عام 2022، مما يعني أن كلوب سيأخذ فترة راحة قبل تدريب المنتخب الألماني.

ويطمح المدير الفني للفريق الإنجليزي أن يقود منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأوروبية التي تقام على أرض المانشافت في 2024.

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد تراجع بشكل واضح في الأسابيع الأخيرة، حيث وصل الفريق للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة.