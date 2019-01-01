تقارير – كافاني يرفض نابولي ويقترب من الدوري الأمريكي

ما الوجهة القادمة لكافاني عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان؟

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية، إلى أن مهاجم الأوروجواي إيديسون كافاني، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، رفض العودة إلى فريقه القديم نابولي.

ولعب كافاني لنابولي في الفترة من 2010 إلى 2013، قبل أن ينتقل إلى النادي الفرنسي في الانتقالات الصيفية لعام 2013.

ووفقاً لشبكة فوكس سبورت، فإن كافاني صاحب الـ 32 عاماً، رفض فكرة العودة إلى إيطاليا عقب نهاية عقده مع باريس الموسم القادم.

ووافق كافاني على الانضمام إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي، الذي سيظهر في الدوري الأمريكي عام 2020، وسيكون للأسطورة الإنجليزية ديفيد بيكهام نسبة في أسهم الفريق.

ووفقاً للتقارير، فإن النادي الجديد في الولايات المتحدة، يفكر في التعاقد مع جاتوزو، أو كارلو أنشيلوتي، لقيادة الفريق فنياً.

جدير بالذكر ان كافاني، كان قريب من الانضمام لنادي إنتر الإيطالي، هذا الصيف، ولكن الصفقة فشلت وتعاقد النيراتزوري مع لوكاكو لاعب مانشستر يونايتد.