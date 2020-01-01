تقارير .. كاريلي يتفق مع الاتحاد على عودة بريجوفيتش ورودريجيز

ثنائي الاتحاد في الطريق للعودة إلى العميد.

توصلت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، لاتفاق مع المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، بشأن عودة اللاعبين المعارين، الصربي ألكساندر بريجوفيتش والرأس أخضري جاري رودريجيز.

وكان الاتحاد قد اتخذ قرارًا بإعارة اللاعبين بريجوفيتش ورودريجيز، بعد فترة من عدم التوفيق مع الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية العام الماضي.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن إدارة الاتحاد، اتفقت مع كاريلي مدرب الفريق، على عودة الثنائي بريجوفيتش ورودريجيز إلى صفوف العميد.

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انضمام بريجوفيتش يأتي بعد انتهاء الاتفاقية التي تمت بينه وبين الإدارة، والتي نصت على البحث عن عروض خارجية، وهي التي لم تتم حتى الآن.

وهناك اهتمامًا من جانب مسؤولي الاتحاد، بعودة جاري رودريجيز، حيث ينتظرون موافقته بعد رغبة ناديه فنربخشه التركي، للتخلي عن خدماته، خاصة وأن عقده سينتهي بعد 6 أشهر.

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ويسعى نادي الاتحاد للعودة مجددًا للمنافسة على جميع البطولات، بعد موسم باهت، شهد صراعه على الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي، وخروجه من كأس خادم الحرمين الشريفين.