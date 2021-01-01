تقارير .. كاريلو يصر على الرحيل والهلال يفشل في إقناعه بالبقاء

توابع خسارة كأس السوبر السعودي

أكدت تقارير صحفية، على أن البيروفي أندريه كاريلو، جناح فريق نادي الهلال طلب الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وسط محاولات من جانب مسؤولي الزعيم لاستمراره.

كاريلو يمتلك العديد من العروض الأوروبية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في ظل تألقه رفقة الهلال خلال الموسم الماضي، حيث ظهر اللاعب بمستوى غير مقنع خلال الفترة الماضية.

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وأشار الإعلامي عبد العزيز المريسل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن كاريلي متمسك بالرحيل عن الهلال، وكل محاولات مسؤولي النادي الأزرق باءت معه بالفشل.

يذكر أن المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للهلال، فضل عدم الدفع بكاريلو في تشكيل الهلال الأساسي، خلال مباراة كأس السوبر التي أقيمت مساء أمس السبت.

وشارك اللاعب البيروفي في المباراة كبديل، مع بداية الشوط الثاني من اللقاء، بدلًا من الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، الذي ظهر بعيدًا عن مستواه خلال الشوط الأول.

وخسر نادي الهلال لقب كأس السوبر السعودي لصالح نادي النصر، الذي حقق الفوز بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.