تقارير - كاريلو يدرس الرحيل إلى الدوري التركي

كاريلو من أعمدة الهلال الرئيسية

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن مفاجأة بشأن البيروفي آندريه كاريلو جناح الهلال السعودي في الوقت الحالي.

وتوقف النشاط الرياضي السعودي بسبب تفشي فيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة في جميع أنحاء العالم، حفاظًا على سلامة عناصر اللعبة والجماهير.

وكانت الأندية السعودية قد قررت تخفيض رواتب اللاعبين في الموسم الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا خلال الأشهر الماضية.

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ووفقًا لما نشرته صحيفة "فوتوسبور" التركية، أن اللاعب بالفعل قد يتخذ قرار الرحيل عن الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية، بسبب تخفيض الرواتب.

وأشارت التقارير إلى اللاعب من المحتمل أن ينتقل إلى الدوري التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حيث يبحث وكيله في الوقت الحالي على وجهة جديدة.

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وأكدت الصحيفة أن وكيل اللاعب تواصل مع عدد من الأندية التركية من أجل استطلاع رأيهم بشأن ضم كاريلو على رأسهم بيشكتاش .

وأوضحت التقارير أن اللاعب قد يوافق على راتب ما يقرب من 2.5 مليون يورو سنويًا، في حال الانتقال إلى أحد الأندية التركية.