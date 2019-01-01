تقارير .. كارلوس إدواردو وجيوفينكو يرغبان في الرحيل عن الهلال

زوجة اللاعب الإيطالي جيوفينكو تعارض البقاء في السعودية، خلال الفترة المقبلة

أكدت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال السعودي وجود رغبة لدى الثنائي سبستيان جيوفينكو وكارلوس إدواردو في الرحيل عن صفوف الزعيم خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" فأن الثنائي يرغبان في الرحيل عن صفوف الفريق لوجود ظروف خاصة لديهما.

التقارير قالت أن زوجة اللاعب الإيطالي جيوفينكو تعارض البقاء في السعودية، خلال الفترة المقبلة، بعد التواجد في الرياض مؤخرًا.

الصحيفة أكدت أن جيوفينكو حاول إقناع زوجته بالبقاء مع الزعيم، إلا أنها أصرت ورفضت ذلك تماماً في الفترة الأخيرة، وأقنعت بدورها سبستيان بمغادرة فريق الهلال تلبيةً لرغبتها.

في الصدد نفسه، يرغب البرازيلي إدواردو في الرحيل عن الفريق خلال الفترة الشتوية لاكتفائه بالفترة الزمنية التي قضاها في الهلال وحقق خلالها الكثير من البطولات، ويريد البحث عن فرصة احترافية جديدة.

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التقارير قالت أن إدواردو يمتلك عروضاً عدة سابقة، آخرها قبل انطلاق الموسم من الأهلي الإماراتي، ومن المتوقع أن يمتلك العديد من العروض.

وكان إدواردو قد حقق مع الزعيم الكثير من البطولات، ويريد البحث عن فرصة احترافية جديدة، كما ساهم جيوفينكو مؤخرًا في قيادة الفريق لدوري أبطال آسيا.