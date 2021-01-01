تقارير .. كابوس يواجه الأندية السعودية وسيجبرهم على تخفيض عدد الأجانب

اتحاد الكرة السعودي قد يتخذ قرارًا حاسمًا في هذه الأزمة

تواجه بعض الأندية السعودية خلال الفترة الحالية كابوسًا، قد يدفع اتحاد الكرة السعودي باتخاذ قرارًا بتخفيض عدد اللاعبين الأجانب بقائمة كل فريق خلال الفترة الحالية.

الكابوس هو الأزمات المالية التي طالت 5 أ ندية أبرزهم النصر والاتحاد خلال الفترة الماضية، وحرمتهما من شهادة الكفاءة المالية، التي تتيح لهما قيد لاعبين جدد بقائمة الفريقين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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وأشار الإعلامي وليد الفراج، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن تلك الأزمات المالية في طريقها إلى بقية الأندية الكبرى عاجلًا أو أجلًا، حيث جاء نص تغريدته كالآتي:

"الأزمات المالية التي انكشفت بالنصر والاتحاد، في طريقها إلى بقية الأندية الكبرى عاجلًا أو أجلًا، فالميزانيات الحكومية التي تمول الأندية حاليًا، لها رقم محدد ومدة محددة".

وتابع: "المدرجات بدون دخل والرعاة حجمهم محدود مع آثار جائحة كورونا، تخفيض اللاعبين الأجانب قادم، خلونا نستعد لها".

ومن المنتظر أن يتم اتخاذ قرارًا حاسمًا خلال الفترة القادمة، بشأن الديون المستحقة على بعض الأندية السعودية، والتي لم تنجح في الحصول على شهادة الكفاءة المالية.