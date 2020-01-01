تقارير - قرار كاريلي يحسم موقف الغامدي مع الاتحاد

غموض موقف الغامدي مع الاتحاد

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن تطورات موقف عبدالرحمن الغامدي مع نادي الاتحاد خلال الفترة الحالية بعد أنباء رحيله.

وأشارت تقارير خلال الفترة الأخيرة إلى اقتراب رحيل الغامدي عن الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصًة وأنه سيدخل الفترة الحرة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الخميس، أن مصير تمديد عقد الغامدي متوقف حاليًا بسبب تجميد النشاط الرياضي.

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وكان النشاط الرياضي قد تم تعليقه بسبب تفشي فيروس كورونا خلال الأشهر الماضية في جميع أنحاء العالم بأعداد كبيرة.

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وأضافت الصحيفة أن إدارة النادي ستناقش البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للعميد، في مصير الغامدي سواء بالتجديد له أو تركه للرحيل.

كان الغامدي قد تواجد في بضع دقائق خلال المباريات تحت قيادة تين كات المدير الفني السابق، ويسعى اللاعب للحصول على فرصة أكبر في الموسم المقبل.