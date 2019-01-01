تقارير | فيورنتينا يلجأ إلى ناجاتومو لتعويض بيراجي

هل يعود الياباني للدوري الإيطالي؟

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية اقتراب يوتو ناجاتومو ظهير جالاتاسراي التركي من الانتقال إلى فيورنتينا.

ويأتي ذلك مع اقتراب كريستيانو بيراجي ظهير الفيولا الأيسر من الانتقال إلى إنتر ميلان.

وكان المدير الرياضي لفيورنتينا قد صرح بشأن تلك الصفقة، مؤكداً أنهم على استعداد لإتمام صفقة تبادلية مع النيراتزوري، إلا أنها متعثرة بعض الشيء، كما نفى وجود ماتيو بوليتانو كجزء منها.

إلا أنه في ضوء ما ذكره توتو ميركاتو ويب، فإنه لا وجود لصفقات تبادلية في الوقت الراهن، إذ لجأ فيورنتينا للياباني الذي سبق له اللعب في صفوف إنتر بين 2011 و2018.

يذكر أن ناجاتومو -32 عاماً- قد رحل عن إنتر إلى جالاتاسراي في صيف 2018، بعد 210 مباراة بقميص النيراتزوري.