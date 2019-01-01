تقارير - "فيفا" يطالب العراق بخوض لقاءاته خارج أرضه لأسباب أمنية

منتخب العراق يستعد لمواجهتي إيران والبحرين في تصفيات آسيا المشتركة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، أرسل خطابًا رسميًا للاتحاد العراقي يوصي فيه لعب مبارياته خارج البلاد.

ويشارك المنتخب العراقي في تصفيات آسيا المشتركة المؤهلة لكأس العالم وكأس الأمم، خلال الفترة الحالية، قبل مواجهاته الهامة في مشواره.

ونشر حساب قناة "بي إن سبورتس" الإخبارية، أن الاتحاد الدولي خاطب نظيره العراقي يطالبه بنقل مبارياته في تصفيات آسيا خارج البلاد لأسباب أمنية.

ويستعد منتخب العراق لمواجهة إيران يوم 14 نوفمبر الجاري على ملعبه، وأيضًا البحرين يوم 19 من نفس الشهر ضمن التصفيات المشتركة لآسيا.

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ويشارك منتخب أسود الرافدين في بطولة خليجي 24 المقرر إقامتها في قطر خلال الشهر الجاري ومطلع ديسمبر المقبل ويسعى لتحقيق نتائج جيدة.

ويتصدر المنتخب العراقي ترتيب المجموعة الثالثة بعد مرور 3 جولات برصيد 7 نقاط، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في واحدة.