تقارير .. فيرنانديش يحدد شرطه للتجديد مع مانشستر يونايتد

راتبه قد يصل إلى الضعف

تكهنات جديدة تظهر حول مستقبل صانع الألعاب البرتغالي برونو فيرنانديش، وموقفه من التوقيع على عقد جديد مع مانشستر يونايتد.

صاحب الـ26 سنة انتقل إلى الشياطين الحمر قادمًا من سبورتينج لشبونة في يناير 2020، ليصبح النجم الأول للفريق.

وهو ما دفع يونايتد للدخول في محادثات مكثفة، لإقناعه بالتوقيع على عقد جديد مع رفع راتبه الذي يصل إلى 100 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا.

صحيفة "ذا صن" البريطانية، أكدت أن مانشستر قرر رفع راتبه إلى 200 ألف استرليني، مقابل التوقيع على عقد جديد مدته 5 سنوات.

وأوضحت أن اللاعب وضع شرطه الوحيد من أجل الموافقة، وهو معرفة خطط النادي في سوق الانتقالات القادم، من أجل المنافسة على البطولات.

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ويأمل اللاعب في قيام النادي بالتوقيع مع لاعبين كبار، لزيادة حظوظ الفريق للتتويج بالبطولات الكبرى تحت قيادة المدرب أولي جونار سولشاير.

يذكر أن الدولي البرتغالي سجل 35 هدفًا وصنع 21 في 63 مباراة لعبها مع مانشستر يونايتد منذ انتقاله للفريق.