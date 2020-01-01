تقارير - فيدال سيحاول الانتقال إلى إنتر ميلان رغم إقالة فالفيردي

فيدال أعطة كلمة لكونتي..

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن أرتورو فيدال، نجم برشلونة الإسباني، سيحاول جاهدًا الانتقال إلى صفوف إنتر ميلان ، خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالي.

وارتبط فيدال بالانتقال إلى إنتر خلال الأسابيع القليلة الماضية، قبل إقالة إرنستو فالفيردي، من تدريب البارسا.

وقالت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالي، إن الدولي التشيلي، ينتظر اجتماعه مع كيكي سيتين، مدرب برشلونة الجديد، لمعرفة دوره التكتيكي على أرض الملعب، بجانب دوره في غرفة خلع الملابس.

كونتي: لا نملك الأموال الكافية لصفقات قوية في يناير

فيدال أعطى كلمة لأنطونيو كونتي، مدرب إنتر، وسوف يبذل قصارى جهده من أجل الانتقال إلى الأفاعي، خلال هذا الشهر.

وسبق وأن اعترف بيبي ماروتا، المدير الرياضي لإنتر، بأن إقالة فالفيردي قد تعقد صفقة انتقال فيدال إلى إيطاليا.

ويحتل النيراتزوري، وصافة الدوري الإيطالي برصيد 46 نقطة، وبفارق نقطتين عن يوفنتوس صاحب الصدارة.