تقارير – فوز لقجع نائب ثاني لرئيس الاتحاد الأفريقي

منصب جديد لرئيس الاتحاد المغربي داخل الكاف

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية مغربية، إلى أن فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، تولى منصب جديد في الاتحاد الأفريقي.

وأكدت صفحة الرياضية المغربية، عبر حسابها على موقع تويتر، أن لقجع أصبح النائب الثاني لأحمد أحمد رئيس الكاف، صباح يوم الخميس.

وتعرض النيجيري أماجو بينيك، النائب الأول لرئيس الاتحاد الأفريقي إلى الإقالة صباح اليوم وحله محله الكونغولي كونستان عماري.

وتولى لقجع النائب الثاني، بينما كان منصب النائب الثالث من نصيب الجنوب أفريقي داني جوردن.

Le président de la @FRMFOFFICIEL Fouzi #Lekjaa nommé deuxième vice-président de la @caf_online_FR ce jeudi au Caire pic.twitter.com/jYALQGo5W3 — Arryadia TV officiel (@arryadiatv) July 18, 2019

ويشهد الكاف في الفترة الحالية، العديد من التغييرات سواء الإدارية، أو في جانب نظام المباريات الخاصة بمسابقات الاتحاد.

الجدير بالذكر أن أحمد أحمد يتواجد في القاهرة في الفترة الحالية، لحضور ختام كأس الأمم الأفريقية، والتي ستكون مباراتها النهائية مساء الجمعة بين السنغال والجزائر على استاد القاهرة.