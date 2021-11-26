تقارير | فوز قائمة الخطيب بالكامل في انتخابات الأهلي

أفادت عدة تقارير صحفية أن قائمة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالية نجحت في الفوز بكامل أعضائها في انتخابات مجلس إدارة النادي للسنوات الأربعة القادمة.

وتوافد أعضاء الجمعية العمومية للنادي القاهري منذ صباح اليوم حتى الساعة الثامنة تقريبًا، بعد مد فترة التصويت لمدة ساعة، على مقره للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الإدارة الذي سيخلف المجلس الحالي الذي يترأسه الخطيب.

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وأفادت قناة أون تايم سبورتس أن عدد الحضور من الجمعية العمومية اقترب من 22 ألف عضو، وقد منحوا ثقتهم لأعضاء قائمة الخطيب بالكامل لتقود النادي للسنوات الأربعة القادمة.

وكان العمري فاروق المرشح لمنصب نائب الرئيس قد فاز بمنصبه بالتزكية بعد استبعاد منافسه وليد الفيل، فيما كانت المعركة الأشرس على منصب أمين الصندوق بين عضو القائمة "خالد مرتجي" والمرشح المستقل "خالد الدرندلي"، وكذلك في عضوية تحت السن بين مي عاطف والمرشح المستقل عمرو ربيع ياسين.

وبعد ساعات قليلة من فرز الأصوات ومؤشرات بتنافس حاد، حُسم الصراع تمامًا لصالح عضوي قائمة الخطيب، خالد مرتجي ومي عاطف، ودلل على ذلك انسحاب الدرندلي ومؤيديه من مقر النادي بعد تأكدهم من الخسارة.

المصادر الصحفية تؤكد أن نتائج الانتخابات الرسمية ستُعلن خلال الساعات القادمة، لكن لم يعد هناك أي شك في نجاح قائمة الخطيب بالكامل والتي تستعد للاحتفال فور الإعلان الرسمي عن فوزها.