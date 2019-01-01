تقارير: فهد بن نافل يسعى لحسم مدرب الهلال الجديد

رئيس الهلال المنتظر يتحرك للتعاقد مع مدرب جديد

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

بدأ فهد بن نافل، المرشح الأبرز لرئاسة النادي الهلال، التحرك بشكل جاد، من أجل منافشة ملفات عددًا من المدربين مع أعضاء شرف الزعيم، للدخول في مفاوضات معهم والتعاقد مع أحدهم.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن إدارة الهلال تسعى جاهدة إلى إغلاق ملف المدرب في أسرع وقت، من أجل الاستعداد للموسم الرياضي الجديد.

الهلال ينافس على لقب دوري أبطال آسيا، حيث يسعى لإنقاذ موسمه بالتتويج باللقب القاري، بعدما تأهل إلى دور الـ16.

موسم محلي مخيب لفريق #الهلال، لم يتوقعه أحد، بعد استعداد كبير قبل بدايته، وذلك بالتدعيم سواء باللاعبين أو الجهاز الفني، الآن سنرصد معكم عبر التغريدات التالية ما يحتاجه الزعيم للعودة من جديد إلى البطولات.👇 pic.twitter.com/taLP1OA3MG — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 27, 2019

وتسلمت إدارة الهلال التقرير الفني الذي رفعته إدارة كرة القدم، بعد نهاية الموسم الماضي، حيث تضمن التقييم الفني للاعبين.

وتضمن أيضًا التقرير احتياجات الفريق الفنية، من أجل الاستعداد للموسم المقبل، لكي يتم تسليمه إلى إدارة الهلال والجهاز الفني الجديد.

بعد موسم مخيب - ماذا يحتاج الهلال للسيطرة على البطولات؟

وخسر الهلال لقبي الدوري لصالح النصر، وكأس خادم الحرمين الشريفين لصالح التعاون.