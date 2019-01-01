تقارير - فهد بن نافل الأقرب لرئاسة الهلال

رئاسة الزعيم تشهد حاليًا صراعًا كبيرًا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أوضحت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال اقتراب فهد بن نافل من الفوز في سباق رئاسة نادي الهلال السعودي خلال الفترة المقبلة.

رئاسة الزعيم تشهد حاليًا صراعًا كبيرًا بين فهد بن نافل وموسى الموسى بعد أن تقدم كلاهما بأوراق الترشح لرئاسة النادي.

وأشارت بعض التقارير إلى أن بن نافل يمتلك فرصة أفضل للحصول على نسبة تصويت أكبر في الانتخابات التي ستُجرى بين كلاهما.

لم يقدم ما يشفع له بالبقاء.. مهاجم #الهلال قريب من الرحيل إلى الدوري الإسباني! 🔚



🔗 https://t.co/B8rQbGmqdt



هل تؤيد رحيله؟ إذا كانت إجابتك بنعم.. فمن البديل الأنسب؟ 🤔



شاركونا! 🙌 pic.twitter.com/2ojdjsyonQ — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 14, 2019

ولا يقتصر الأمر على ذلك بل يلقى بن نافل دعمًا كبيرًا من عضو الشرف الداعم الأمير الوليد بن طلال وأعضاء شرف آخرون.

وكيل كاريلو يكشف عن أخر تطورات مصير اللاعب مع الهلال

ومن المنتظر أن يتم عقد الجمعية العمومية يوم الثلاثاء المقبل 18 يونيو في مقر نادي الهلال بعد اعتماد رئيس الهيئة العامة للرياضة لإعلان بن نافل رئيسا للهلال لأربعة سنوات.