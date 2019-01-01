تقارير | فان دايك يجدد عقده حتى 2025

طفرة كبيرة في راتب الهولندي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية موافقة فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول على تجديد عقده لمدة 6 سنوات في النادي الإنجليزي.

وبحسب التقارير فإن الفائز بجائزتي أفضل لاعب وأفضل مدافع في أوروبا، والمرشح لجائزة الأفضل من فيفا، قد توصل للاتفاق أخيراً مع إدارة الريدز.

المفاوضات التي استمرت على مر الصيف، ستشهد رفع راتبه الأساسي من 125 ألف جنيه استرليني أسبوعياً إلى قرابة 200 ألف، بعقد ينتهي في يونيو 2025.

وكان عقد فان دايك الأول ينتهي في صيف 2023، والذي وقع عليه عقب وصوله قادماً من ساوثامبتون مقابل 75 مليون جنيه استرليني في يناير 2018.

يذكر أن المدافع الهولندي قد شارك في وصول فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، والفوز باللقب في 2019.