الانتقالات

تقارير | فالكاو إلى جلطة سراي لمدة 3 سنوات

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Getty Images
النمر الكولومبي يحط رحاله في تركيا..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية توصل جلطة سراي التركي لاتفاق مع راداميل فالكاو مهاجم موناكو الفرنسي بشأن انتقال الأخير إلى صفوفه..

وبحسب التقارير، فإن الاتفاق تم بين النادي التركي وبين فالكاو نفسه، على عقد مدته 3 سنوات ولا تزال الأمور بحاجة للحسم مع موناكو..

وكان وكيل فالكاو قد تحدث علناً عن رغبته في مغادرة موناكو، تحديداً صوب جلطة سراي لخوض التحدي الجديد في تركيا.

أيضاً سبق لفالكاو نفسه الحديث عن رغبته في الرحيل عن نادي الإمارة الفرنسية، مؤكداً أنه يدرس العروض المقدمة له.

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من جانبه أعلن النادي التركي رسمياً عن بدء المفاوضات بينه وبين موناكو لإنهاء الأمور

يذكر أن فالكاو احتل المركز الخامس في ترتيب هدافي الدوري الفرنسي الموسم الماضي، برصيد 15 هدفاً.

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