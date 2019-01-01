تقارير | فالكاو إلى جلطة سراي لمدة 3 سنوات

النمر الكولومبي يحط رحاله في تركيا..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية توصل جلطة سراي التركي لاتفاق مع راداميل فالكاو مهاجم موناكو الفرنسي بشأن انتقال الأخير إلى صفوفه..

وبحسب التقارير، فإن الاتفاق تم بين النادي التركي وبين فالكاو نفسه، على عقد مدته 3 سنوات ولا تزال الأمور بحاجة للحسم مع موناكو..

وكان وكيل فالكاو قد تحدث علناً عن رغبته في مغادرة موناكو، تحديداً صوب جلطة سراي لخوض التحدي الجديد في تركيا.

أيضاً سبق لفالكاو نفسه الحديث عن رغبته في الرحيل عن نادي الإمارة الفرنسية، مؤكداً أنه يدرس العروض المقدمة له.

Profesyonel futbolcu Radamel Falcao García Zárate'nin Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü AS FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/2ZNNASt60d — SK (@GalatasaraySK) August 31, 2019

من جانبه أعلن النادي التركي رسمياً عن بدء المفاوضات بينه وبين موناكو لإنهاء الأمور

يذكر أن فالكاو احتل المركز الخامس في ترتيب هدافي الدوري الفرنسي الموسم الماضي، برصيد 15 هدفاً.