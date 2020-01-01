تقارير - عودة كوتينيو إلى ليفربول مرهونة بشرط واحد

هل تحدث الصفقة؟

تداولت أنباء من الصحف الإنجليزية عن عزم ليفربول التعاقد مع فيليب كوتينيو، لاعب بايرن ميونخ، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

كوتينيو تألق وصال وجال مع ليفربول قبل أن يتركه إلى برشلونة في يناير 2018، إلا أن الأمور لم تسر على ما يرام معه رفقة البرسا ليُعار هذا الموسم إلى العملاق البافاري.

بايرن ميونخ يمتلك حق شراء كوتينيو حال دفعه 120 مليون يورو في الصيف، لكن أغلب الصحف الألمانية أكدت أن إدارة النادي الألماني قررت عدم تفعيل البند لتواضع ما قدمه اللاعب حتى الآن معهم.

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صحيفة "إكسبرس" البريطانية كشفت أن يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، لا يُمانع في أن يعود كوتينيو من جديد إلى الأنفيلد، ولكنه ليس الخيار الأول له في الصيف المقبل.

كلوب يضع كاي هافيرتس، موهبة باير ليفركوزن، كالخيار الأول له من أجل تدعيم الهجوم في الموسم المقبل، وحال عدم القدرة على إتمام الصفقة، فيأتي كوتينيو خيارًا ثانيًا بالنسبة للفيلسوف الألماني.

الصحف الإسبانية سبق وأن أكدت أن برشلونة على استعداد لقبول أي عرض بـ100 مليون لكوتينيو في سبيل الخلاص منه وعدم عودته للكامب نو ثانيةً.

في الوقت نفسه فإن ليفركوزن قد يُبالغ بعض الشيء في القيمة المادية لهافيرتس بعد العطاءات العظيمة التي يُقدمها في البوندسليجا، لكن رحيله في الصيف شبه مؤكد لبحثه عن نادٍ أكبر وسط اهتمام من جميع كبار أوروبا به.