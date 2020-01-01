تقارير - عمر هوساوي ينضم لمصابي النصر أمام السد القطري

النصر يستعد لمواجهة السد القطري

تلقى النصر السعودي ضربة في خط دفاعه بعد التأكد من غياب عمر هوساوي مدافع الفريق قبل مواجهة السد القطري.

ويستضيف النصر نظيره السد القطري، ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أسيا في دور المجموعات، غدًا الثلاثاء.

ويسعى النصر لخطف الفوز أمام السد في بداية مشواره بالبطولة الآسيوية من أجل المنافسة على اللقب خلال الموسم الحالي.

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ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الإثنين، أن النصر سيفقد خدمات عمر هوساوي بسبب المعدل البدني للاعب.

وأضافت الصحيفة أن غياب هوساوي ليس الضربة الوحيدة للنصر، بل يعاني من غياب كل من عبدالله مادو وعبدالله الخيبري وعبدالفتاح آدم.

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النصر يسعى للدفاع في الموسم الحالي عن لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بجانب محاولة التتويج بكأس دوري أبطال آسيا.

النصر يمتلك الكثير من اللاعبين المميزين على رأسهم المغربيان حمدالله ونور الدين أمرابط، والنيجيري أحمد موسى.