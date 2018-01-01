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تقارير: عمر جابر يرغب في العودة إلى الزمالك

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هل توافق إدارة الزمالك على عودة إبن النادي؟

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

يرغب عمر جابر، الظهير الأيمن لفريق بيراميدز، في العودة إلى ناديه السابق الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

عمر جابر خرج من حسابات الجهاز الفني لبيراميدز بقيادة حسام حسن خلال الفترة الماضية، حيث يبحث عن المشاركة بشكل أساسي.

وأشار موقع "كووورة" إلى أن بعض الوسطاء عرضوا على مجلس إدارة الزمالك، عودة عمر جابر إلى القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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ولم يبد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالزمالك، أي اعتراض على عودة عمر جابر إلى القلعة البيضاء، لأن هذا الأمر في يد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق.

وكان عمر جابر لاعبًا في صفوف الزمالك، قبل احترافه في فريق بازل السويسري، قبل العودة مجددًا إلى الدوري المصري من بوابة بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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