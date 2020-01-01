عبدالفتاح عسيري يوقع على عقود انضمامه لنادي النصر

هل ينضم عسيري رسميًا إلى نادي النصر؟

كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الجمعة، عن توقيع عبدالفتاح عسيري نجم الأهلي والمنتخب السعودي لنادي النصر لمدة 3 مواسم.

وكان عسيري قد أعلن مسبقًا رغبته في الرحيل عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، بسبب العرض المالي الغير المرُضي المقدم من إدارة الراقي.

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ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الجمعة، بصورة لعبدالفتاح عسيري يحمل قميص النصر بجانب

#عاجل| النصر يوقع رسميا مع عبد الفتاح عسيري لمدة ثلاثة مواسم.. pic.twitter.com/Jb2tuKU9ad — الرياضية - عاجل (@ariyadhiah_br) July 16, 2020

وكشفت الصحيفة أن عبدالفتاح عسيري وقع لمدة 3 مواسم مقبلة، في صفقة مدوية بعد دخوله الفترة الحرة في عقده مع الأهلي.

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وأكدت بعض التقارير خلال الساعات الأخيرة أن العرض المقدم من النصر وصل إلى 9 ملايين ريال في الموسم الواحد.

ويعد عبدالفتاح عسيري من أبرز اللاعبين السعوديين في الوقت الحالي، ومن العناصر المهمة داخل المنتخب السعودي خلال الفترة الماضية.