تقارير: صن داونز يزاحم الأهلي والزمالك على ضم لاعب الوداد المغربي

من سينجح في حسم الصفقة لصالحه؟

كشفت تقارير صحفية مغربية، عن تجهيز نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، عرضًا رسميًا، من أجل ضم محمد الناهيري، لاعب فريق الوداد البيضاوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت صحيفة "هسبورت" المغربية، إلى أن عرض صن داونز جاء بناء على رغبة بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، والذي يعرف جيدًا مستوى اللاعب، بعد مواجهة الوداد أكثر من مرة في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

عقد صن داونز المقترح لتقديمه إلى الوداد، سيكون لمدة موسمين، قابل للتجديد موسم ثالث، بالإضافة إلى أن القيمة المالية جيدة، بمميزات مالية متنوعة.

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وبذلك ينافس صن داونز الأهلي والزمالك المصريان، بعدما أظهرا الرغبة المشتركة في ضم محمد الناهيري، خاصة وأن عقد اللاعب ينتهي مع الوداد بنهاية الموسم الحالي.

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ومن جانبه، يسعى سعيد الناصيري، رئيس الوداد، إنهاء هذا الأمر، بتمديد عقد محمد الناهيري، خاصة بعد طلب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني للفريق باستمراره مع الفريق، باعتباره أحد أهم ركائز الفريق.

جاء الاهتمام بالناهيري خلال الفترة الماضية، بعد تألقه بشكل لافت للنظر مع الوداد، خلال دوري أبطال إفريقيا، وأيضًا الدوري المغربي للمحترفين.