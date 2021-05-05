تقارير .. صلاح يريد الرحيل عن ليفربول وباريس يتحرك

ضربة مدوية للنادي الإنجليزي

قرر محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، الرحيل عن صفوف الفريق، والانتقال إلى خوض تجربة أخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

صلاح سبق أن خرج مؤخرًا للتأكيد على أن ليفربول لم يتحدث معه من أجل تجديد عقده الحالي الذي ينتهي في يونيو 2023.

التكهنات محيطة بمصير اللاعب بصفة مستمرة، وسط أنباء حول ترحيبه بالانتقال إلى الدوري الإسباني عن طريق ريال مدريد أو برشلونة.

صحيفة "Le Parisien" الفرنسية أكدت أن صلاح يريد مغادرة ليفربول ويرحب بفكرة الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

النادي الفرنسي قد يفقد أي من الثنائي نيمار أو كيليان مبابي، وبالتحديد الأخير الذي يبدو أنه لا يود التوقيع على عقد جديد بدلًا من عقده الحالي الذي ينتهي في 2022.

وأشارت صحيفة "ديلي ميركاتو" إلى أن صلاح يلبي احتياجات المدرب ماوريسيو بوتشيتينو جيدًا، حيث يعرف صلاح من خلال عمله بالدوري الإنجليزي.

وأما بالنسبة لقادة النادي القطريين والرئيس ناصر الخليفي، فضم صلاح سيكون تحقيقًا لحلم التعاقد مع نجم عربي كبير منذ شراء باريس في 2011.

رغبة صلاح ستكون هي العامل الحاسم في الموقف، وفي حالة استقراره على الرحيل سيتحرك باريس لضمه لو استسلم في مساعيه للإبقاء على مبابي.

اقرأ أيضًا .. محرز وصلاح وحكيمي .. نجوم عرب تأهلوا إلى نهائي دوري الأبطال

صلاح: ليفربول لا يفاوضني على التجديد، وأريد المزيد من البطولات!

ومن المقرر أن يكون رحيل صلاح بمثابة الضربة المدوية لليفربول ومدربه يورجن كلوب، باعتبار صاحب الـ28 سنة هو النقطة المضيئة الوحيدة في موسم ليفربول الحالي.

يذكر أن صلاح نجح في تسجيل 29 هدفًا وقدم 4 تمريرات حاسمة في 46 مباراة لعبها مع ليفربول هذا الموسم.