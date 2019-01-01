تقارير – صفقة الشمراني تكلف خزائن الاتحاد 20 مليوناً

الكشف عن التفاصيل المالية الخاصة بصفقة الشمراني

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية، إلى أن صفقة حمدان الشمراني، إلى صفوف الاتحاد من الفيصلي، كلفت خزائن العميد 20 مليون ريال.

وأعلن مجلس إدارة الاتحاد، التعاقد مع الشمراني قادماً من صفوف الفيصلي، بعقد يمتد إلى أربعة مواسم، بداية من الموسم القادم.

ووفقاً لصحيفة الرياضية، فإن الفيصلي حصل على 12 مليون ريال مقابل بيعه للشمراني، بينما حصل اللاعب على 8 مليون ريال.

واستلم اللاعب 3 مليون ريال مقدم تعاقد، والخمسة ملايين المتبقية سيتم توزيعها على هيئة رواتب في الأربعة أعوام التالية.

وأفادت الصحيفة إلى أن الفيصلي، طلب الحصول على لاعبين مقابل انتقال الشمراني، سيكون أحدهما جابر عيسى، وستكون هناك مفاضلة بين عبد الرحمن الغامدي وعبد العزيز العرياني.

📸📝 حمدان الشمراني ينضم لكتيبة النمور #صيفية_العميد pic.twitter.com/K2XZeqFs4i — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) May 12, 2019

وتسعى إدارة العميد إلى تدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم المقبل، لتعويض الموسم المخيب لآمال جماهير الفريق، بعد تراجع مركز النادي في الدوري وخسارة السوبر وكأس خادم الحرمين.

ويحتل الاتحاد المركز العاشر من جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيد 34 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن الفتح صاحب المركز الثامن.