تقارير .. صراع بين تشيلسي وأرسنال على لاعب أتلتيكو باراناينسي

صراع منتظر بين تشيلسي وأرسنال على اللاعب البرازيلي

أشارت تقارير صحفية، إلى دخول تشيلسي وأرسنال في معركة للحصول على برونو كيمارايس لاعب أتلتيكو باراناينسي البرازيلي.

اللاعب صاحب الـ 22 عاماً، حصل على انتباه العديد من الفرق الأوروبية، بعد المستويات التي قدمها مع فريقه هذا الموسم.

وتواجد كيمارايس في تشكيل منتخب البرازيل تحت 23 عاماً، مما جعله هدفاً رئيسياً لبنفيكا وأتلتيكو مدريد.

وتسعى إدارة أرسنال لتعويض رحيل جرانيت جاكا المحتمل، والذي تشير التقارير أن ينضم إلى هيرتا برلين الألماني.

على الجانب الآخر تشيلسي، سيبدأ في التعاقد مع اللاعبين بعد رفع حظر التعاقدات لتدعيم وسط الفريق للاستمرار في المنافسة الأوروبية وحجز مقعداً ضمن الأربعة الكبار في البريميرليج.

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جدير بالذكر أن كيمارايس سجل هذا الموسم مع باراناينسي هدفين، في 25 مباراة خاضها بالدوري البرازيلي.