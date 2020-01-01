تقارير: صدمة في النصر .. إصابة نور الدين أمرابط بفيروس كورونا

إيجابية المسحة الطبية للمغربي نور الدين أمرابط.

أكدت تقارير صحفية، إصابة المغربي نور الدين أمرابط، لاعب فريق نادي النصر السعودي ، بفيروس كورونا، بعد إيجابية المسحة الطبية التي خضع لها خلال الساعات القليلة الماضية.

أمرابط خضع للمسحة الطبية، بعد عودته إلى المملكة العربية السعودية قادمًا من هولندا، التي تواجد بها خلال الفترة الأخيرة، في ظل توقف النشاط الكروي السعودي بسبب انتشار فيروس كورونا.

ونشر الصحفي الرياضي أحمد العجلان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها: "جاءت نتيجة المسحة لنجم النصر نور الدين أمرابط إيجابية لفيروس كورونا".

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إصابة نور الدين أمرابط، قبل شهرًا من مواجهة فريقه النصر أمام الهلال في ديربي الرياض، بالجولة 23 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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ويتصدر الهلال ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني بـ45 نقطة، قبل 8 جولات من نهاية المسابقة.

ويعد نور الدين أمرابط أحد أهم لاعبي النصر، حيث لعب معهم 58 مباراة سجل فيهم 9 أهداف وصنع 19 هدفًا في مختلف البطولات.