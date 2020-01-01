تقارير .. سيمون كاير على بُعد خطوة من الانضمام لميلان

لاعب إشبيلية قريب من الانضمام للروسونيري

أشارت تقارير صحفية، إلى اقتراب سيمون كاير لاعب إشبيلية الإسباني، من الانضمام لكتيبة ميلان خلال فترة الانتقالات الحالية.

أكدت شبكة سكاي سبورت أن إدارة ميلان، توصلت لاتفاق مع إشبيلية للتعاقد مع المدافع الدنماركي.

ويلعب كاير الآن في صفوف أتلانتا معاراً من إشبيلية، وتسعى إدارة ميلان للحصول على توقيع اللاعب على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

ولعب صاحب الـ 30 عاماً هذا الموسم مع أتلانتا ستة مباريات في مختلف المسابقات، ويحتل مع فريقه المركز الخامس من ترتيب السيري آ.

ووفقاً للتقارير الصحفية الإيطالية، فإن إدارة ميلان ستعمل على التوقيع مع مدافع آخر قبل أن تنتهي صفقة الانتقالات الشتوية.

كونتي: حاولت التعاقد مع إبراهيموفيتش عندما كنت في تشيلسي

وتعاقدت إدارة الروسونيري مع زلاتان إبراهيموفيتش منذ أيام، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع لوس أنجلوس الأمريكي.

جدير بالذكر أن ميلان حالياً يحتل المركز الثاني عشر من ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 22 نقطة.