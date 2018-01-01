تقارير - سموحة يجدد مفاوضاته لضم باسم مرسي

فيسبوك تويتر عبده الليثي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن نادي سموحة السكندري جدد مفاوضاته لضم باسم مرسي مهاجم الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان الزمالك طالب سموحة بالحصول على 4 ملايين جنيه مقابل إعارة باسم مرسي لمدة 6 أشهر، وهو ما رآه النادي السكندري مبالغًا فيه.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن سموحة دخل في مفاوضات جديدة مع باسم مرسي لضمه خلال يناير لتدعيم الهجوم. اختيارات المحررين ميسي وأوبلاك والفريق المثالي في الدوري الإسباني حتى الآن

من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

كيف يلعب مانشستر يونايتد مع سولشار؟

كم دفع مانشستر يونايتد للتخلص من مورينيو؟

ويعمل وسطاء الصفقة الوصول إلى حل وسط بين الناديين خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل اتمام الصفقة بشكل رسمي بعد انتهاء إعارة مرسي في اليونان.

وقضى باسم مرسي الفترة الأخيرة منذ الصيف في لاريسا اليوناني والذي قطع إعارته مؤخرًا ليعود صفوف الزمالك انتظارًا لما يقرره بشأنه مسئولي القلعة البيضاء.

وجاء ارتفاع المقابل المادي من قبل نادي الزمالك بسبب رفض سموحة بيع ياسر إبراهيم مدافع الفريق، للأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.