تقارير - سلمان الفرج يقترب من العودة للمشاركة مع الهلال

سلمان الفرج أحد العناصر الأساسية في الهلال

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن موقف إصابة سلمان الفرج لاعب وسط الهلال خلال الفترة الحالية وإمكانية عودته للزعيم مرة أخرى.

ويعاني الفرج خلال الفترة الأخيرة من إصابة بشد في العضلة الخلفية، حيث تعرض لها أثناء التواجد مع منتخب السعودية أثناء المشاركة في خليجي 24.

ويعد الفرج من اللاعبين الأساسيين الذين يعتمد عليهم الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال، في التشكيل الأساسي للزعيم خلال الفترة الأخيرة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الأربعاء، أن الهلال اقترب من استعادة سلمان الفرج خلال المباريات المقبلة للتواجد في التشكيل.

وأشارت التقارير أن اللاعب خضع لبرنامج تأهيلي خلال الأيام الأخيرة لتجهيزه من أجل العودة للمشاركة بشكل طبيعي حيث سيكون جاهزًا الأسبوع المقبل.

إقرأ أيضًا - ريمونتادا الدوري ونهاية رائعة لعام صعب - حصاد الأهلي 2019

وأكدت الصحيفة أن الطبيب يعطي الضوء الأخضر لمشاركة اللاعب في المباريات بعد مباراة الفيصلي في كأس الملك المقرر لها بعد غد الجمعة.

ويواجه الهلال نظيره الأهلي ضمن الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين المقرر لها يوم 7 يناير الجاري.