تقارير.. سكولز سيعود لمانشستر يونايتد لمعاونة سولشار

أسطورة مانشستر يونايتد سيعود لقلعة أولد ترافورد في الموسم المقبل بدور جديد

فيسبوك تويتر محمد عماد

ذكرت صحيفة "مترو" الإنجليزية أن بول سكولز نجم فريق مانشستر يونايتد السابق قد يعود لقلعة أولد ترافورد بمنصب جديد في الصيف المقبل.

حيث ترغب إدارة نادي الشياطين الحُمر في إعادة هيكلة الفريق بتوزيع مناصب جديدة بداية من الصيف.

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وسيبقى المدرب النرويجي أولي جونار سولشار في منصب المدير الفني للفريق، ولكن مساعده مايك فيلان سيتحول للعمل كمدير تقني للفريق.

وطُرح اسم النجم الإنجليزي المعتزل بول سكولز للعمل كمساعد لسولشار في الموسم المقبل، وذلك بعد أن سبق له تجربة العمل الإداري مع سالفورد سيتي والفني مع فريق الدرجة الرابعة أولدهام.

يشار إلى أن سكولز كان قد لعب بقميص مانشستر يونايتد الفريق الوحيد الذي مثله في مسيرته قرابة عقدين، خاض في هذه الفترة 718 مباراة فاز فيها بـ 11 بطولة للبريميرليج ودوري أبطال مرتين.