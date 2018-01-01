تقارير - ستيوا بوخارست يسعى لخطف سوموديكا من الشباب

الشباب متمسك باستمرار سوموديكا مع الفريق

فيسبوك تويتر عبده الليثي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن ستيوا بوخارست الروماني يسعى للتعاقد مع ماريوس سوموديكا المدير الفني للشباب السعودي.

وأكد نادي الشباب في أكثر من مناسبة على استمرار سوموديكا في القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة واستكمال الموسم مع الليوث.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن ستيوا بوخارست الروماني يسعى للتعاقد مع سوموديكا خلال شهر يناير. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وأشارت التقارير أن النادي الروماني يحضر عرضًا بالفعل لمدرب الشباب السعودي، ورئيس ستيوا بوخارست يتواصل مع سوموديكا.

وتربط رئيس ستيوا بوخارست مع سوموديكا علاقة قوية، مما ستجعل الصفقة قد تتم بسهولة خلال الفترة القليلة المقبلة وتولي تدريب الفريق الروماني.

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وأكد النادي الروماني أن شرط المدير الفني للشباب، هو التوصل لاتفاق مع إدارة الليوث، ودفع الشرط الجزائي.