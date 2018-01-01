النتائج المباشرة
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تقارير - ستيوا بوخارست يسعى لخطف سوموديكا من الشباب

التعليقات()
سوموديكا
الشباب متمسك باستمرار سوموديكا مع الفريق

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن ستيوا بوخارست الروماني يسعى للتعاقد مع ماريوس سوموديكا المدير الفني للشباب السعودي.

وأكد نادي الشباب في أكثر من مناسبة على استمرار سوموديكا في القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة واستكمال الموسم مع الليوث.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن ستيوا بوخارست الروماني يسعى للتعاقد مع سوموديكا خلال شهر يناير.

اختيارات المحررين

وأشارت التقارير أن النادي الروماني يحضر عرضًا بالفعل لمدرب الشباب السعودي، ورئيس ستيوا بوخارست يتواصل مع سوموديكا.

وتربط رئيس ستيوا بوخارست مع سوموديكا علاقة قوية، مما ستجعل الصفقة قد تتم بسهولة خلال الفترة القليلة المقبلة وتولي تدريب الفريق الروماني.

إقرأ أيضًا - ماميتش: أمتلك الكثير من العروض المغرية.. وموقفي من العين واضح

وأكد النادي الروماني أن شرط المدير الفني للشباب، هو التوصل لاتفاق مع إدارة الليوث، ودفع الشرط الجزائي.

الموضوع التالي:
تقارير - الأهلي يقترب من ضم مدافع وادي دجلة
الموضوع التالي:
بايرن ميونيخ يُسهل مهمة ليفربول وتشيلسي للتعاقد مع بوليسيتش
الموضوع التالي:
جدول ترتيب فرق وهدافي الدوري الإسباني 2018-19 | ميسي يواصل الابتعاد بهدف في سيلتا فيجو
الموضوع التالي:
بوليسيتش يقترب من الدوري الإنجليزي.. ولكن إلى أين
الموضوع التالي:
رسميًا - استبعاد علي الحبسي من قائمة عمان لبطولة آسيا
إغلاق