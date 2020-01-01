تقارير .. سباليتي يقترب من تدريب الأهلي المصري

لوتشيانو سباليتي قد يكون هو بديل السويسري رينيه فايلر.

أكدت تقارير صحفية إيطالية، على أن المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي، المدرب السابق لفريقي روما وإنتر ميلان الإيطاليين، اقترب من تدريب فريق الأهلي المصري، حال رحيل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الحالي للفريق الأحمر.

الأهلي أعلن عن أنه سيصدر قراره النهائي بشأن مستقبل مدربه السويسري رينيه فايلر يوم الخميس القادم، بعد طلب الأخير الحصول على مكافأة التتويج بلقب الدوري المصري، والحصول على إجازة لمدة 5 أيام، مطلع شهر أكتوبر المقبل، للسفر إلى بلاده.

وأشار موقع "inews24.it" الإيطالي، إلى أن سباليتي أصبح قريبًا للغاية من خوض تجربة جديدة ومفاجئة، بتدريب الأهلي المصري، حيث سيكون بديلًا للمدرب السويسري رينيه فايلر.

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التقرير الإيطالي أضاف أن سباليتي أصبح قريبًا من تدريب الأهلي، بعد تقارب وجهات النظر بينه وبين إدارة القلعة الحمراء، رغم ابتعاد المدرب الإيطالي عن التدريب لمدة عام تقريبًا.

لوتشيانو سباليتي لم يخض أي تجربة خارج إيطاليا سوى مرة واحدة فقط، حيث تولى مهمة تدريب فريق زينيت سان بطرسبورج الروسي.

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ويمتلك سباليتي سمعة جيدة في مصر، خاصة عندما كان يدرب محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي الحالي، عندما كان يلعب في صفوف روما الإيطالي، حيث ساهم بشكل كبير في تطوير موهبته.