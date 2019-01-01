تقارير – ساري يعود للظهور من جديد أمام نابولي

ساري سيدعم يوفنتوس أمام فريقه القديم

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية إلى أن الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس، قد يعود للظهور من جديد مع فريقه أمام نابولي في الدوري.

وغاب ساري عن المباراة الافتتاحية للسيدة العجوز، بالدوري أمام بارما يوم السبت الماضي والتي انتهت بفوز الفريق بهدف نظيف.

ويعاني ساري من التهاب رئوي، أبعده عن يوفنتوس في الأيام الأخيرة، وجعله يغيب عن آخر المباريات الودية استعداداً للموسم الجديد بالإضافة لمباراة بارما.

ووفقاً للصجافة الإيطالية، فإن هناك حالة من التفاؤل حول عودة ساري من جديد إلى يوفنتوس، أمام نابولي خاصة وأنه يستجيب للعلاج بسرعة.

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ومن المنتظر ان يحصل المدير الفني على الموافقة الطبية لحضور المباراة، في موعد أقصاه الجمعة.

وتواجد ساري اليوم في ملعب تدريبات السيدة العجوز، وقد ظهر بصحة جيدة والتقط بعض من الصور مع المشجعين.

جدير بالذكر أن يوفنتوس سيلعب أمام نابولي، مساء الأحد القادم في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.