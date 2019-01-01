الانتقالات
الانتقالات

تقارير: زيزو يقترب من الزمالك - والإعلان الرسمي خلال ساعات

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بعد فترة في أوروبا، أحمد السيد زيزو يعود للدوري المصري من بوابة الزمالك
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

اقترب أحمد سيد زيزو، لاعب موريرينسي البرتغالي، من الانتقال لصفوف فريق الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

زيزو كان قد أعلن عن انتهاء رحلته مع فريق موريرينسي البرتغالي، مفضلًا العودة للعب في الدوري المصري.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن أحمد سيد زيزو يقترب من الانضمام للزمالك، لمدة 3 مواسم ونصف، في صفقة انتقال حر.

أحمد سيد زيزو عقد جلسة مع وكيله محمد الحبشي وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالزمالك، وتم الاتفاق خلالها على كافة التفاصيل.

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وبعد إتمام الاتفاق، أنهى الزمالك كافة الإجراءات، وسيحصل على البطاقة الدولية لزيزو خلال ساعات، وسيتم بعدها الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

صاحب الـ23 عامًا يلعب في مركز الجناح، حيث كان لاعبًا في ناشئي وادي دجلة، قبل الاحتراف لفترة قصيرة في أوروبا.

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